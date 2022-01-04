الأهلي المصري يُغري الجزائري بلايلي لضمه في يناير

المصدر: البيان

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أكد الإعلامي محمد فاروق، نجم الأهلي المصري السابق، أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات في الأهلي، تواصل مع والد الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق قطر القطري السابق ومنتخب الجزائر من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير في صفقة انتقال حر، وفق ما نقلت عنه موقع "اليوم السابع".

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: "أمير توفيق عرض على والد بلايلي توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم مقابل مليون ونصف دولار في الموسم الواحد، مع إضافة مميزات أخرى تصل إلى نصف مليون دولار، من بينهما الفوز بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وتسجيل 10 أهداف في البطولة الإفريقية لإغرائه بالتوقيع واتمام الصفقة رسمياً".

وأضاف نجم هجوم الأهلي الأسبق: "مدير التسويق حصل على الضوء الأخضر من شركة الأهلي لكرة القدم بالتفاوض مع بلايلي وحسم الصفقة في يناير الجاري بعد رحيل اللاعب عن قطر القطري".

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