«كورونا» تُبعد المساكني عن كأس أفريقيا

المصدر: (تونس - أ ف ب)

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصابة لاعب وسط المنتخب يوسف المساكني بفيروس كورونا، قبل ستة أيام من انطلاق كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، وقال الاتحاد في بيان «أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على يوسف المساكني أن نتيجة التحليل إيجابية»،

وبيّن الاتحاد أن قوانين ولوائح كأس أمم أفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير لأن عملية تسجيل اللاعبين قد تم إغلاقها 30 ديسمبر الماضي، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد إمكان تغيير لاعب بعد التاريخ المذكور، حتى لو أصيب بالفيروس.

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