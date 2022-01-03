طوارئ الاتحاد السوداني تجتمع بالأندية

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق:

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تعقد لجنة الطوارئ بالاتحاد السوداني لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً مع أندية الدوري الممتاز، لمناقشة عرض رعاية الدوري الممتاز، وتمت الدعوة لأندية الأهلي مروي، حي الوادي نيالا، الخرطوم الوطني، الهلال الفاشر، الأهلي الخرطوم، الأمل عطبرة، الأهلي شندي، الهلال بورتسودان، حي العرب بورتسودان، توتي الخرطوم، ودنوباوي الخرطوم، الهلال الأبيض، كوبر الخرطوم والشرطة القضارف.

وقالت الأمين العام لاتحاد الكرة السوداني غادة مبارك، إن الهدف من الاجتماع مناقشة عرض الرعاية المقدّم للاتحاد من شركة «تقديم السودان للخدمات الرياضية والتسويقية»، فيما ينتظر أن يحدد الاتحاد السوداني للكرة فترة الانتقالات التكميلية بين 1 و10 أبريل، على أن تكون فترة الإعداد للدور الثاني من 11 إلى 30 أبريل، بينما يلعب الدور الثاني بين الأول من مايو، و15 يوليو، وينطلق الدوري الممتاز عقب انتهاء مشاركة المنتخب السوداني في كأس أمم أفريقيا.

وقررت الإدارة الفنية لمنتخب السودان الأول بقيادة المدرب برهان تيه المتواجدة بالكاميرون في معسكر إعدادي استعداداً لـ(الكان) الأفريقي إعادة عدد من اللاعبين المتواجدين مع البعثة واستبدالهم بلاعبين آخرين، وأرسلت إدارة البعثة خطاباً إلى المسؤولين باتحاد الكرة في الخرطوم تطالبهم فيه بضرورة عمل حجز العودة من الكاميرون، وعمل تذاكر أخرى للاعبين، الذين سيذهبون إلى ياوندي.

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