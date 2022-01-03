المدرب المحلي الأوفر حظاً «للفراعنة» أفريقياً

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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يستعد المنتخب المصري لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 6 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، ويعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 7 ألقاب، وقد كان حظ المدرب المحلي الأوفر في هذا الإنجاز، إذ من بين هذه الألقاب السبعة، توج منتخب «الفراعنة» بخمسة ألقاب تحت قيادة المدرب المحلي، فيما كان نصيب المدرب الأجنبي لقبين فقط.

ويبحث المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن إنجازه الأول مع منتخب مصر، منذ توليه مسؤولية القيادة الفنية في سبتمبر من العام الماضي، فضلاً عن حلم تأهل المنتخب المصري إلى بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث تنتظره مباراة فاصلة مع أحد منتخبات التصنيف الأول وهي، السنغال، نيجيريا، الجزائر، المغرب وتونس.

بينما يبحث المنتخب المصري عن لقبه الثامن في البطولة الأفريقية التي غابت عن دولاب بطولاته نحو 12 عاماً، وتحديداً منذ نسخة العام 2010، ويأمل منتخب مصر في الذهاب بعيداً بالرقم القياسي وتوسيع الفارق بينه وبين المنتخب الكاميروني الذي يأتي في المركز الثاني برصيد خمسة ألقاب.

وجاءت أغلب إنجازات «الفراعنة» في أمم أفريقيا تحت قيادة محلية، حيث حقق اللقب في النسخة الأولى من البطولة التي استضافتها السودان، المدرب المحلي مراد فهمي، وجاء اللقب الثاني على يد محمود الجوهري عام 1998 في بوركينا فاسو، فيما كان «المعلم» حسن شحاتة، هو صاحب الإنجاز الأكبر مع منتخب مصر، حيث قاده إلى التتويج باللقب القاري ثلاث نسخ متتالية، أعوام 2006 في مصر، و2008 بغانا، و2010 بأنغولا، وهي النسخة التي شهدت آخر ألقاب «الفراعنة».

ويعتبر كارلوس كيروش هو المدرب الأجنبي التاسع، الذي يتواجد مع الفراعنة في أمم أفريقيا، في المشاركة رقم 25 لمنتخب مصر، ونجح المدرب الأجنبي في التتويج بلقبين اثنين فقط، كان الأول في مصر عام 1959، بقيادة المدرب المجري جوزيف تيتكوس، والثاني بقيادة المدرب الويلزي مايكل سميث في نسخة العام 1986 التي أقيمت أيضاً في ضيافة مصر، وهو اللقب الذي عاد إلى دولاب بطولات «الفراعنة» بعد غياب 27 عاماً، عقب الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح.

وبخلاف الإنجازين اللذين تحققا على يد تيتكوس وسميث، تواجد ستة مدربين مع المنتخب المصري في أمم أفريقيا، لكنهم لم ينجحوا في تحقيق اللقب، حيث تواجد الألماني ديتمار كرامر مع «الفراعنة» في نسخة 1974 التي نظمتها مصر واحتل المركز الثالث على حساب الكونغو، فيما قاد الألماني بوركارد بابي منتخب مصر في نسخة العام 1976 بإثيوبيا، واحتل المركز الأخير في مجموعته بعد خسارة جميع مبارياته.

أما الهولندي رود كرول، فقد تولى القيادة الفنية للمنتخب المصري في نسخة 1996 بجنوب أفريقيا، وخرج من ربع النهائي بعد الخسارة أمام زامبيا، كما قاد الفرنسي جيرارد جيلي منتخب مصر في نسخة 2000 بغانا ونيجيريا، وخرج من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام تونس، وتواجد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مع منتخب مصر في أمم أفريقيا في نسخة 2017 بالغابون بعد غياب 7 سنوات عن المشاركة، وتأهل للنهائي لكنه خسر أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف، فيما قاد المكسيكي خافيير أجيري منتخب مصر في نسخة العام 2019 التي نظمتها مصر، وودع المنتخب المصري البطولة من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا.

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