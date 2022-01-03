مجد «نسور قرطاج»

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

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على الرغم من كونه مرشحاً دائماً للقب كأس الأمم الإفريقية، إلا أن منتخب تونس «نسور قرطاج»، لم يحقق اللقب الأغلى في كرة القدم بالقارة السمراء سوى مرة وحيدة، على أرضه عام 2004.

وحل المنتخب التونسي قبلها، وصيفاً مرتين في عامي 1965 و1996، وتزداد طموحات المنتخب التونسي، بلقب ثان في النسخة المقررة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

تونس 2004

افتتحت «نسور قرطاج» البطولة الأفريقية على أرضها عام 2004، تحت قيادة المدرب الفرنسي روجيه لومير، بالفوز 2-1 على الوافد الجديد رواندا، وتبعت ذلك بفوز آخر 3-0 على الكونغو الديمقراطية، وسمح التعادل لتونس 1-1 مع غينيا، بصدارة المجموعة الأولى، ومقابلة السنغال في ربع النهائي.

ومنح فوز تونس بهدف وحيد، موعداً أمام نيجيريا في نصف النهائي، واحتاجت حينها لركلات الترجيح لتتفوق على «النسور السوبر» بعد التعادل 1-1 في الوقت الإضافي، وفي النهائي، سجل فرانسيلودو دوس سانتوس وزياد الجزيري في مرمى المغرب، لتفوز «نسور قرطاج» 2-1 في رادس، وتتوج بلقبها الأول والوحيد حتى الآن في كأس الأمم الإفريقية، وتوج فرانسيلودو، هدافاً برصيد 4 أهداف.

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