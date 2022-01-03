وفاة الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

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توفي الناقد الرياضي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وسوف تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وأعلن ماندو حجازى نجل الناقد الرياضى عبر فيسبوك، رحيل والده، كاتبا عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبى.. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى".



وتخرج الإعلامي الصحفي إبراهيم حجازى في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة وفق صحيفة اليوم السابع.

وقدم إبراهيم حجازي برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

كما استطاع إبراهيم حجازي أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.

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