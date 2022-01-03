كيروش يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد من أمم أفريقيا

المصدر: البيان

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كشفت وسائل إعلام مصرية أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري عقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق معسكر الفراعنة، الأحد، طالبهم فيها بالتركيز مع المنتخب ونسيان أزمة مشاركتهم مع الأهلي في مونديال الأندية.

وقال الإعلامي محمد شبانة "هدد كيروش أي لاعب يتحدث عن مونديال الأندية أو ينشغل بالبطولة وهو في معسكر المنتخب بالاستبعاد النهائي من المشاركة في أمم إفريقيا".

ورفض المدرب البرتغالي الإجابة على سؤال هل يفرط المنتخب فى لاعبي الأهلي حال تأهل المنتخب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، وقال كيروش فى المؤتمر الصحفي: "لماذا يضع فيفا منافستين في نفس الوقت، لا أرى ذلك فى تاريخي منذ 40 عاما كمدرب.. وأوجه نفس السؤال لمن اتخذ هذا القرار، كان من الممكن إقامة المونديال في ديسمبر أثناء توقف أوروبا.. لا أستطيع الرد ولا أعرف إجابة للسؤال".



وأكد محمد شبانة، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني اتفق مع وائل جمعة مدير الكرة على فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه على أي فرد في بعثة منتخب مصر بالكاميرون يخالف قواعد الفقاعة الطبية المتبعة هناك، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.



وقال محمد شبانة: "قرر الجهاز الفني تطبيق الغرامة على نفسه أولا، أو أي لاعب أو فرد في الجهاز الطبي والإداري".



وأخطرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المنتخب المصري بتطبيق نظام الفقاعة الطبية بشكل كامل، منذ لحظة الوصول إلى المطار في الكاميرون.



وشددت اللجنة على أن الفقاعة ستطبق في فنادق الإقامة حيث سيتم عزل الأطقم العاملة داخل الفنادق وعدم الاحتكاك بأي مواقف خارج الفقاعة الطبية.



واستقر منتخب مصر على السفر للكاميرون يوم 7 يناير، حيث يشارك في كاس أمم افريقيا في مجموعة واحدة مع نيجيريا وغينيا والسودان.

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