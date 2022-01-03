الملا والزعابي يديران قمة كاظمة والقادسية

المصدر: (الكويت - أحمد عبداللطيف)

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وصل إلى الكويت الحكم الإماراتي يحيى علي الملا وحكم «VAR» صقر حمدان الزعابي لإدارة مباراة كاظمة والقادسية في الجولة الثامنة للدوري الممتاز غداً باستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، والتي تعد مباراة قمة بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الترتيب. وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم طلب تعيين طاقم إماراتي لإدارة المباراة بناء على طلب كاظمة نظراً لحساسية المباراة وتأثيرها بشكل كبير في تحديد المنافسة على اللقب، ويتصدر كاظمة الترتيب برصيد 17 نقطة بينما يأتي القادسية في الترتيب الرابع بـ13 نقطة. وخضع الملا والزعابي للإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الصحية الكويتية.

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