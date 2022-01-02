أغرب فوز في الدوري الجزائري يتسبب في اشتباك بين اللاعبين

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أحداث مؤسفة شهدتها مباراة نصر حسين داي وبارادو، التي أقيمت، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ11 للدوري الجزائري لكرة القدم، حيث تسبب غياب الروح الرياضية في ارجاع الكرة للمنافس في مناوشات ومشادات بين لاعبي الفريقين.

وبدأت الأحداث في الدقيقة الـ90 من المباراة التي أقيمت على ملعب نصر حسين داي، حيث اقتنص بارادو الفوز بهدفي أحمد نذير بن بوعلي، وزروق بوسيف، في الدقيقتين 90 والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدأ الجدل عندما أخرج نصر حسين داي كرة خارج الملعب لعلاج أحد لاعبيه وانتظر صاحب الأرض أن يعيد بارادو الكرة إليه لكنها وصلت إلى بن بوعلي ليضعها في الشباك.

واندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين وبعد توقف عدة دقائق اتفق الفريقان على أن يسجل نصر حسين داي هدف التعادل تعويضاً عما حدث، وسدد أحد لاعبي نصر حسين داي الكرة باتجاه المرمى، لكن حارس بارادو تصدى لها ومررها إلى حسين عواد مع وقوف لاعبي صاحب الأرض دون تحرك وسط الملعب ليحولها إلى بوسيف الذي أضاف الهدف الثاني.

واشتبك لاعبو الفريقين مرة أخرى، ودخل حارس نصر حسين داي الاحتياطي ليشتبك مع عواد لكن الحكم أطلق صفارة نهاية المباراة ليحقق بارادو فوزًا مهمًا على حساب مضيفه نصر حسين داي.

وبهذا الفوز، ضيق بارادو الخناق على المتصدر بلوزداد، واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوي الجزائري، برصيد 21 نقطة وتوقف رصيد نصر حسين داي عند 10 نقاط في المركز 11 بعدما حصد نقطة واحدة في آخر6 نقاط.

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