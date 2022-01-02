كيروش: عقدي مع «الفراعنة» لا يتضمن الفوز بالبطولات

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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شدد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على أن مشاركة منتخب «الفراعنة» في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، لن تكون بغرض النزهة والسياحة أو التمثيل المشرف، لكنه سينافس على حصد اللقب، وأوضح في الوقت نفسه، أنه لا يوجد في تعاقد أي مدرب مع أي فريق بند يتعلق بالفوز ببطولة، غير أن الهدف الرئيس في مهمته حين تعاقد مع منتخب مصر هو التأهل لكأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 9 من يناير الجاري، وتستمر حتى 6 من فبراير المقبل، وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات، نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وعقد المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمراً صحفياً، أمس، لكشف برنامج المشاركة في المونديال الأفريقي، وقال كيروش، إن أمم أفريقيا بطولة صعبة، حيث سيواجه بعض المشاكل اللوجستية، فالملاعب التي يتدربون عليها تتدرب عليها فرق أخرى، لذا فإن ظروف البطولة مختلفة في كل شيء عن أوروبا وآسيا.

مران مشترك

وكشف كيروش، أنه استقر على مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في مران مشترك وليس مواجهة ودية، حيث سيلعب تقسيمة من ثلاثة أشواط مدته 45 دقيقة، ويحق للمدرب استدعاء اللاعبين لمنحهم تعليمات فنية كل ربع ساعة، ويقيم منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق «للفراعنة»، في معسكر إعداد بالقاهرة خلال شهر يناير استعداداً للمشاركة في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 التي تنطلق مارس المقبل.

وأوضح كيروش موقفه من تعارض كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي مع كأس أمم أفريقيا وقال: إن الشيء المؤكد هو أن لديه مشكلة مثل الأهلي، وتساءل لماذا يضعون مسابقتين في نفس التوقيت؟ واستطرد، لكن هذا السؤال ليس من المفترض أن يوجه له، ويتمنى توجيهه للجهات المسؤولة الصحيحة.

وحول اختياراته لقائمة منتخب مصر والتي شهدت جدلاً واسعاً، قال المدرب البرتغالي، إن فلسفته تعتمد على اختيار اللاعب الذي يناسب فكره في طريقة اللعب، وشدد على أن الفريق أهم من اللاعبين، لذا فإن مسؤوليته هي اختيار أفضل فريق.

دراسة تفصيلية

وأضاف، «قد أتحدث عن كيفية الاختيار، تابعنا اللاعبين وأقمنا معسكرات منذ سبتمبر الماضي، حللنا الفرق واللاعبين، درسنا كل التفاصيل عن اللاعبين، لدينا تقارير عن كل شيء يخص المنتخب. لذلك وفقاً للقواعد، كان علينا اختيار 40 لاعباً في البداية. أعلنا عنهم، ثم تابعنا اللاعبين مرة أخرى، جمعنا معلومات، نعرف حجم المنافسة في كأس أفريقيا، مستوى المنافسين، سنواجه فرقاً قوية، منتخبات لديها العديد من اللاعبين في أوروبا، 24 لاعباً يستطيعون حسم المباراة واتخاذ القرار في الملعب قبل لاعبين آخرين. ناقشنا كل شيء في الجهاز الفني، كان علينا اختيار لاعبين يمثلون فريقاً متناغماً ومتناسقاً ولديه عقلية قوية ليقاتل على الفوز، وكان علينا اتخاذ قرارات».

وواصل، «أنا كمدرب أتحدث في الملعب، وكذلك اللاعب، أثق أن هذه القائمة قادرة على تقديم أفضل أداء في البطولة. وهناك لاعبون في قائمة احتياطية قد نستعين بهم. لكل شخص مطلق الحرية في قول رأيه. أثق أن القائمة التي اخترتها هي القادرة على تمثيل منتخب مصر».

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