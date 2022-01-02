كيروش: هدفي بلوغ المونديال ولن نذهب إلى الكاميرون للنزهة

المصدر: أ ف ب

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أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمأتخب المصري أن الهدف الرئيس له مع الفراعنة هو التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، مشددًا في الوقت نفسه على أن المنتخب لن يذهب للكاميرون من أجل النزهة وزيارة المعالم هناك.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي الاحد قبل المعسكر المغلق للفراعنة "المنافسة في كأس الأمم الإفريقية صعبة للغاية وهي ليست بطولة سهلة وهناك مشاكل لوجستية، فالملاعب تشارك فيها كل المنتخبات والتدريبات وهناك صعوبات في التنقل، الأمور ليست كأوروبا او آسيا لذلك نحتاج لاعبين بعقلية قوية ومختلفة لتحمل هذه الأجواء".

وأكد "هدفي الأساسي التأهل لكأس العالم ولكن باقي البطولات التي نشارك فيها مهمة أيضاً وعلينا الفوز بها".

وعن سبب استبعاد محمد مجدي "أفشة" وطارق حامد قال كيروش "اختيار اللاعبين امر خاص بالمدرب فقط وهذه مسؤوليتي. ندرس كل المعلومات والتفاصيل عن اللاعبين سواء بدنيا أو ذهنيا أو نفسيا، ونعلم جيدا ما هي المنافسة التي سنخوضها، شكل الخصوم، سنواجه منتخبات قوية بعضها تضم 24 لاعبا من أصل 25 محترفين في أوروبا".

واشار كيروش الى انه فوجىء بقواعد كأس الأمم والسماح للمنتخبات بتسجيل عدد أكبر من اللاعبين وقال في هذا الصدد "المنتخب سيسافر الى الكاميرون بقائمة تضم 25 لاعبًا وسجلنا 3 لاعبين آخرين، وباقي 40 لاعبين في جاهزية تامة، ونحن على اتصال مع الأندية للحفاظ على لياقة هؤلاء اللاعبين، لأنه في أي لحظة من الممكن أن نستدعي أحدا منهم".

واعتبر بان عدم وضوح الرؤية في اقامة البطولة القارية من عدمها في الاسابيع الاخيرة جعل مهمته صعبة في اعداد الفريق وقال "عندما غادرنا الدوحة يوم 22 ديسمبر لم يكن هناك تأكيد بإقامة المسابقة من عدمها، وكان الإعلان النهائي عن إقامتها يوم 24 منه، لذلك كان هناك حالة من الاضطراب بشأن معسكر المنتخب وقمت بتجهيز ثلاثة برامج استعداداً للمرحلة المقبلة".

واوقعت قرعة النهائيات القارية، المنتخب المصري في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، وسيفتتح مبارياته في البطولة يوم 11 الحالي بمواجهة نيجيريا، ثم غينيا بيساو في 15 منه فالسودان بعدها باربعة ايام.

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