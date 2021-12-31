عرض تركي بمليون دولار لضم «كهربا»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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بات محمود عبد المنعم (كهربا)، جناح النادي الأهلي المصري، قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد أن قدّم نادي هاتاي سبور التركي عرضاً إلى الأهلي لضم اللاعب مقابل مليون دولار، لكن دون أن يذكر ما إذا كان العرض المقدم للشراء النهائي أم على سبيل الإعارة. فيما طلب الأهلي الحصول على 800 ألف دولار مقابل إعارة «كهربا» حتى نهاية الموسم، ورحب «كهربا» (27 عاماً) بخطوة الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة، خصوصاً بعد أن خرج من حسابات الجنوب أفريقي موسيماني، المدير الفني للفريق، ولم يشارك اللاعب سوى في مباراتين اثنتين فقط في الموسم الحالي، وكانتا ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل فيهما هدفاً وصنع هدفين، في المقابل لم يشارك في أي مباراة ببطولة الدوري، واقتصرت مشاركاته الأخرى على المباريات الودية.

ورفض «كهربا» فكرة الإعارة بأحد أندية الدوري المصري، وأبلغ إدارة النادي بذلك، وأكد ترحيبه بأي عرض خارجي أو البقاء في صفوف الفريق الأحمر.

وفي الوقت الذي اعتقد البعض أن خروج «كهربا» من حسابات «موسيماني» لأسباب شخصية، لاتهامه بتسريب أخبار الفريق إلى وسائل الإعلام، لكن الحقائق تؤكد أن استبعاد اللاعب يعود لأمور فنية فقط، حيث يرى المدرب أن اللاعب لا ينفذ التعليمات وخصوصاً في النواحي الدفاعية.

رسالة

ووسط أنباء الحديث عن رحيل «كهربا» عن النادي الأهلي، كتب اللاعب رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع «انستغرام»، ونشر صورة له من إحدى رحلاته الأخيرة وكتب عليها معلقاً: «عايزك تفهم بالإشارة أنى عاشق جامد للإثارة»؛ وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه وجمهوره بعد دقائق من نشر الصورة التي ظهر من خلالها وهو بجوار بعض النيران ووسط الجليد في إحدى رحلاته الأخيرة، وأعتقد البعض أن رسالة اللاعب موجهة إلى «موسيماني»، والذي رفض استمرار اللاعب بالفريق خلال الفترة المقبلة.

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