سوريا تلتقي كوريا الجنوبية في الإمارات

المصدر: البيان الرياضي

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن منتخب سوريا سيواصل خوض مبارياته المقررة في ضيافته ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، على ملعب محايد.

وأوضح الاتحاد، أن المباراة المقبلة ضمن المجموعة الأولى، بين سوريا وكوريا الجنوبية في الأول من فبراير 2022، ستقام في الإمارات، على أن يتم في وقت لاحق، الإعلان عن مكان وتوقيت المباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية حالياً، المركز الثاني في المجموعة الأولى، في حين يتطلع منتخب سوريا لتحقيق الفوز الأول، علماً بأن المواجهة السابقة بين الفريقين انتهت بفوز كوريا الجنوبية 2-1، على ملعب استاد أنسان وا يوم 7 أكتوبر 2021.

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