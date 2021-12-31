خطوة واحدة تفصل اتحاد جدة عن التعاقد مع حمد الله

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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كشفت مصادر عن عزم إدارة نادي الاتحاد، رفع أوراق مهاجم الفريق الجديد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لقيد اللاعب في كشوفاتها.

وقالت المصادر، وفقاً لوسائل إعلام سعودية، إن إدارة الاتحاد تنتظر فقط، الحصول على شهادة الكفاءة المالية لتسجيل اللاعب.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الاتحاد سترفق خطاب فسخ العقد الذي تحصل عليه حمدالله من نادي النصر، إضافة إلى عقده الجديد مع الفريق في طلبها إلى لجنة الاحتراف.

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