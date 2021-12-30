"التحكيم الكويتية " تخفض عقوبة إيقاف فهد القادسية

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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خفضت هيئة التحكيم الرياضي الكويتية العقوبة التي اصدرها الانحاد الكويتي لكرة القدم ضد الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس النادي ورئيس جهاز الكرة بنادي القادسية والتي اصدرها الاتحاد عقب مباراة القادسية والسالمية التي اقيمت في الموسم الماضي بايقافه سنتين وغرامة 10 الاف دينار كويتي الي سنة واحدة تنتهي في 28 ابريل المقبل وغرامة ٤ الاف دينار كويتي بسبب نزوله إلى الملعب ومطالبته لاعبيه بالانسحاب احتجاجا على قرارات الحكم، خلال مباراة فريقه أمام السالمية، في ختام والتصريح الاعلامي ضد الاتحاد الكويتي ولجنة الحكام .

مع الزام المحتكم ضدهم "الاتحاد الكويتي لكرة القدم" بتسديد رسوم التحكيم واعتاب المحكمين والتي تقدر ب ٤ الاف دينار كويتي.

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