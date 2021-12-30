تغيير 3 مدربين في 24 ساعة بالدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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عادت رياح التغيير إلى الدوري المصري لكرة القدم مجدداً، رغم توقف البطولة بسب فترة التوقفات الدولية، وارتباط منتخب «الفراعنة» بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق من الكاميرون 9 يناير المقبل، إلا أن 3 تغييرات في القيادة الفنية لثلاثة أندية، حدثت خلال 24 ساعة فقط، بعد مرور ثماني جولات فقط من عمر مسابقة الدوري، وذلك يوم الأربعاء الماضي؛ حيث رحل عماد النحاس عن «المقاولون»، ومحمد عودة عن المحلة، وأحمد عبدالعزيز عن طلائع الجيش.

وفضّل عماد النحاس الرحيل عن تدريب فريق «المقاولون العرب»، بسبب عدم التوفيق، حيث يوجد الفريق في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، ولم يحقق سوى فوز وحيد خلال الجولة الأولى على فريق الشرقية للدخان، مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم.

وقدم النحاس استقالته لرفع الحرج عن مسؤولي النادي، وقبلت إدارة النادي الاستقالة، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وغياب التوفيق، وأقامت الإدارة حفلاً لتكريم المدير الفني المستقيل، على الفترة الكبيرة التي قضاها مديراً فنياً، بعد أن قاد «ذئاب الجبل» في 108 مباريات.

وفسخ محمد عودة عقده مع المحلة ليعود إلى بيته القديم «المقاولون العرب»، وأما الشرط الجزائي الموجود في عقده مع المحلة، الذي يُقدّر بـ 700 ألف جنيه، وهو ما يوازي راتب شهرين، فستتولى إدارة «المقاولون العرب» دفعه نيابة عنه.

وجاء رحيل عودة، ليغضب إدارة وجماهير غزل المحلة، وقال علي العباسي رئيس شركة ونادي غزل المحلة، إن «المقاولون» آذى المحلة معنوياً أكثر من الأذى المادي، واعتبر أن التعاقد مع محمد عودة تصرف غير لائق، حيث لا يصح التفاوض مع مدرب يتولى تدريب نادٍ آخر، ولفت إلى أن ناديه لن يقف على أحد، وأوضح أن غزل المحلة هو الذي أعاد عودة إلى الدوري الممتاز، بعد أن اختفي لمدة ثلاث سنوات.

وكشف العباسي، أنهم فوجئوا بتولي عودة مهمة تدريب «المقاولون» رغم أنه لم يقدم استقالته من المحلة، كما أنه لم يسدد الشرط الجزائي، وأوضح أن ناديه يفاضل بين أكثر من مدرب لقيادة الفريق، ويأتي طلعت يوسف وخالد عيد ومختار مختار على قائمة المرشحين لتولي هذه المهمة.

في السياق ذاته، قرر مسؤولو نادي طلائع الجيش تعيين طارق العشري مديراً فنياً للفريق، خلفاً للمدرب أحمد عبدالعزيز الذي تولى المسؤولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبدالحميد بسيوني، وقرر مسؤولو طلائع الجيش تشكيل الجهاز المعاون للعشري المكون من: محمود عطا مدرباً عاماً، وأحمد عبدالعزيز مدرباً، والدكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال، وسيد السويركي مدرب الحراس، والعميد أحمد مهدي مديراً للكرة.

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