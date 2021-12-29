محمد عنز: محبة الجماهير سبب عدم استفزازهم

المصدر: دبي - مجد عبد الله

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أكد محمد عنز، (26 عاماً) لاعب وسط المنتخب السوري لكرة القدم، والمحترف في صفوف الرفاع البحريني، أهمية المباراة المقبلة بين منتخب الإمارات وشقيقه السوري ضمن تصفيات كأس العالم 2022، واصفاً إياها بأنها «لا تقبل القسمة على اثنين»، وأشار اللاعب في تصريحات خص بها «البيان»، إلى صعوبة المواجهة ضد «الأبيض»، مبيناً أنه منتخب قوي لكن الطموح الكبير لدى زملائه، لاعبي «نسور قاسيون»، إضافة إلى مصيرية اللقاء، يشكلان حافزاً ودافعاً في نفوسهم للظفر بالنقاط الثلاث.

وقال العنز: «اللقاء المقبل ضد المنتخب الإماراتي هام للغاية وأي نتيجة سلبية بالنسبة لنا ستكون بمثابة إعلان صريح عن خروجنا من المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، خاصة المركز الثالث المؤهل للملحق»، متمنياً أن يقدم هو وزملاؤه مباراة كبيرة».

وامتدح العنز الأخلاق العالية والروح الرياضية التي أظهرها مهاجم منتخب الإمارات، علي مبخوت، خلال لقاء المنتخبين في بطولة كأس العرب، حين فضل مبخوت إخراج الكرة على تنفيذ الركلة الحرة في الشوط الثاني من المباراة، قائلاً إن اللقطة دليل واضح على النضج الكروي والأخلاقي لهداف المنتخب الإماراتي، وتأكيد صريح على أن كرة القدم هي أخلاق في المقام الأول.

محمد عنز، الذي تعرض لانتقادات من قبل بعض الجماهير السورية بسبب المستوى السيئ الذي أظهره المنتخب خلال مباريات تصفيات كأس العالم، أشار إلى أن الرسالة من طريقة احتفاله بعد تسجيله لهدف جميل في مرمى المنتخب التونسي في بطولة كأس العرب، كانت موجهة لهذه الجماهير للاعتذار منها على سوء النتائج السابقة، قائلاً: «جماهير المنتخب السوري العاشقة والوفية والمتعطشة للنتائج الإيجابية تستحق الاحترام، وتفهمي لمشاعرهم ومحبتي الكبيرة لهم هي ما دفعتني لعدم استفزازهم أو الاحتفال بطريقة تشير إلى إسكاتهم، بالرغم من الانتقادات التي طالتني لأنني أنظر للأمور من زاوية إيجابية، وأسعى دائماً لإفراحهم».

وأوضح اللاعب، الذي يمكنه شغل مركزي 6 و 8 في وسط الملعب، أن ثمة تغييراً في أداء المنتخب السوري خلال بطولة كأس العرب مقارنة بمباريات تصفيات كأس العالم، مشدداً على أن في بعض مباريات التصفيات كأن الأداء جيداً لكن التوفيق لم يكن حليفهم.

المنتخب الإماراتي قوي لكننا قادرون على الفوز

محمد عنز: محبة الجماهير سبب عدم استفزازهمhttps://t.co/wldQYEtlCp#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/yyRw1ZiTDh — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 29, 2021

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