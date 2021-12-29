انتقادات لـ«كاف» بسبب موسيماني

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

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هاجم نجوم كرة سابقون في مصر، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك بسبب مشاركة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري في مراسم سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أول من أمس، ورأى المهاجمون أنه لا يصح مشاركة موسيماني في سحب القرعة على اعتبار أنه مدرب أحد الأندية المشاركة في البطولة.

وعلق أحمد حسام «ميدو»، نجم ومدرب الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» وقال: «سقطة جديدة للاتحاد الأفريقي بالسماح لمدرب مشارك في البطولة بسحب القرعة.. أول مرة تحصل في التاريخ».

فيما قال محمد بركات، نجم الأهلي السابق، «لا أفهم قرار الكاف باختيار مدرب لفريق يشارك في البطولة، أعتقد أنها لفتة غير طيبة»، وأضاف أنه متفق تماماً مع انتقادات بعض مسؤولي المريخ السوداني لاختيار موسيماني وهو مدرب للأهلي لسحب القرعة، ولفت إلى أن تصرفات مسؤولي الكاف وقرارات الاتحاد الأفريقي في الفترة الأخيرة دائماً مثيرة للجدل والأزمات«.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن القرار الوحيد الذي يحفظ ماء وجه اتحاد الكرة الأفريقي هو إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها بالكاميرون، رغم اعتراض الأندية الأوروبية.

من الجانب السوداني، انتقد هيثم كابو عضو مجلس إدارة المريخ السوداني، مشاركة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في إجراءات سحب قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، واعتبره أمراً غير مقبول وقال إن أعراف كرة القدم لا تصح بأن يشارك أحد الممثلين لنادٍ ينافس في البطولة بأن يشارك في إجراء قرعة البطولة.

في سياق مختلف، بات محمود عبد المنعم»كهربا"، قريباً من الرحيل عن النادي الأهلي، بعد أن خرج من حسابات موسيماني خلال الفترة الماضية، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية من البداية منذ انطلاق الموسم الحالي، وشارك في بعض المباريات الودية فقط، وتلقى كهربا عرضاً من سموحة والاتحاد السكندري للانتقال لصفوف أحدهم خلال يناير المقبل.

ورفض موسيماني بشكل نهائي الحديث في أزمة محمود كهربا، حيث يصر المدرب الجنوب أفريقي على خروج اللاعب معاراً لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رافضاً فكرة بقائه.

وربط البعض بين استبعاد كهربا وتسريبه أخبار الفريق ولكن حقيقة الأمر أن وجهة نظر موسيماني فنية بحتة، حيث يرى المدرب أن اللاعب لا ينفذ تعليمات الجهاز الفني، وبالتحديد إهماله للجوانب الدفاعية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية التي يتم منحها له.

من جانبه، أخطر كهربا مسؤولي الأهلي برفضه فكرة الموافقة على قبول عرض إعارة بالدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكد على ترحيبه بالموافقة على أي عرض خليجي أو البقاء مع القلعة الحمراء حال عدم وجود عروض خارجية.

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