الهلال والمريخ مواجهة أفريقية للمرة السابعة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، الهلال والمريخ من السودان، في مجموعة واحدة رفقة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، ويلتقي الفريقان مرة أخرى، بعد أن تقابلا سابقاً 6 مرات على المستوى الأفريقي، بواقع انتصارين للمريخ، وفوز وحيد للهلال، وتعادلا ثلاث مرات، وشهد عام 2009 أول مواجهة بين الهلال والمريخ في دوري أبطال أفريقيا، وكانت في دور المجموعات، وتعادل الطرفان دون أهداف بملعب الهلال، كما فاز الهلال 3-1 بملعب المريخ، وتأهل الهلال للمربع الذهبي من خلال وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط خلف كانو بيللارس النيجيري، فيما تذيل المريخ المجموعة برصيد 3 نقاط.

كما تقابل الفريقان في دور مجموعات أبطال أفريقيا 2017، وتعادلا 1-1 بملعب الهلال، وفي الإياب فاز المريخ 2-1، وودع الفريقان البطولة القارية من دور المجموعات، حيث احتل المريخ المركز الثالث بـ 7 نقاط، فيما تزيل الهلال الترتيب بـ 4 نقاط، وفي دور المجموعات بالكونفيدرالية نسخة 2012، تعادل الفريقان ذهاباً 1-1، وفاز المريخ 3-2 في الإياب.

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