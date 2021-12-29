وفاة مدرب عراقي أثناء محاضرة مع لاعبيه

المصدر: دبي-علي شدهان

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فُجع الوسط الرياضي عموما، وكرة القدم العراقية خصوصا، بوفاة النجم الدولي السابق، مدرب فريق المصافي الأول لكرة القدم، احمد دحام عصر اليوم الأربعاء إثر نوبة قلبية مفاجئة داهمته أثناء إلقاء محاضرة فنية على لاعبيه.

56 عاما

ويعد الراحل دحام " 56 عاما"، من بين أميز نجوم كرة القدم العراقية في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، حيث مثل أسود الرافدين في بطولات عدة، أبرزها كأس آسيا في الإمارات 1996، ولعب لفرق الرشيد والكرخ والطلبة والقوة الجوية، قبل أن يتجه للتدريب، ويشرف فنيا على فرق عراقية وعربية عدة.

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