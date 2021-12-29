رياض محرز على أعتاب انجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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يختتم مانشستر سيتي مبارياته في عام 2021، اليوم الأربعاء، وذلك عندما يواجه برينتفورد على ملعب جريفين بارك، ضمن لقاءات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانشستر سيتي 112 هدفا في البريميرليغ في عام 2021، وهو أكبر عدد من الأهداف يحرزه فريق في الدوري الإنجليزي في عام ميلادي واحد، منذ أن أحرز أرسنال نفس العدد في عام 1963.

ولا يتفوق على حصيلة السيتي سوى توتنهام بـ114 هدفا وولفرهامبتون بـ113 هدفا، في عام 1960، وذلك بحسب الأرقام التي استعرضها موقع "بي بي سي".

كما يبحث السيتي عن معادلة رقمه القياسي بتسجيل 4 أهداف على الأقل في 4 مباريات متتالية بالدوري، والذي سبق وأن حققه في عام 1905.

ونجح النجم الجزائري رياض محرز في التسجيل والصناعة في آخر 3 مباريات خاضها مع السيتي في البريميرليغ، ويأمل في التسجيل في 4 مباريات متتالية في البطولة للمرة الأولى.

وسيكون محرز في الفترة المقبلة أمام فرصة دخول التاريخ، واحتلال صدارة قائمة أفضل لاعب إفريقي صنع أهدافا في تاريخ "البريميرليغ"، التي يتربع على صدارتها حاليا النجم العاجي المعتزل، ديدييه دورغبا بـ55 تمريرة حاسمة.

ويمتلك محرز في رصيده 50 تمريرة حاسمة في الدوري الممتاز الذي لعب فيه لأول مرة في مشوراه الكروي موسم (2014-2015) مع ناديه السابق ليستر سيتي، مما يتيح له فرصة تحطيم هذا الرقم خلال الموسم الحالي على الأقل.

ويمر السيتي بفترة مميزة بعد فوزه بـ9 مباريات متتالية في البريميرليغ بمجموع (30- 6) وذلك منذ الخسارة أمام كريستال بالاس على ملعبه (2-0) يوم 30 أكتوبر الماضي.

وحقق السيتي الرقم القياسي بأكبر عدد من الانتصارات (35) وأكبر عدد من الانتصارات خارج الأرض (18) في الدوري الإنجليزي في عام ميلاد واحد هذا العام.

وضمن مانشستر سيتي بداية العام الجديد بالتواجد في صدارة البريميرليغ، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي (2011- 2012) و(2017- 2018)، وتوج بلقب البطولة في المناسبتين.

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