ضغوط أخيرة تحسم قرار كيروش بشأن استبعاد شريف وأفشة من منتخب مصر

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أكد الإعلامى المصري محمد شبانة أن المدير الفنى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر وافق على إجراء تصويت بين أفراد الجهاز الفني، في اجتماع يعقد غدا، على ضم ثنائى الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لقائمة منتخب مصر النهائية لبطولة كاس الأمم الأفريقية.

وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية: "مصدر في الجهاز الفنى كشف أن هناك حالة انقسام في الجهاز الفني على ضم شريف وأفشة، وتم الاتفاق على إجراء تصويت لتحديد مصير اللاعبين"، موضحا أن أغلبية الجهاز تدعم موقف ضم الثنائي للقائمة. ويتزعم الثنائي ضياء السيد ومحمد شوقي جبهة ضم شريف وأفشة للقائمة التى ستسافر للكاميرون.

وقال المصدر إن البرتغالي كارلوس كيروش سيصل القاهرة صباح الأربعاء قادما من البرتغال بعد إجازة الكريسماس، موضحا أن هناك اجتماعا للجهاز الفني عقب الوصول مباشرة، بعدها سيتم إعلان القائمة.

وأوضح أن عمرو السولية ورمضان صبحي سيتواجدان ضمن قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية، فيما ستكون أبرز الأسماء المستبعدة هم محمود علاء وأحمد ياسر ريان ومحمد هاني.

قائمة المستبعدين تضم أيضا محمد فوزي حارس الإسماعيلي، ومحمد فتح الله مدافع المحلة، ومروان داوود ظهير إنبي، وأحمد رمضان بيكهام لاعب سموحة، وعماد نبيل دونجا وإبراهيم عادل ثنائي بيراميدز.

يذكر أن قائمة منتخب مصر تشهد وجود 40 لاعبا، سيتم اختيار 28 لاعبا منهم واستبعاد 12 لاعبا استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، وتشهد مجموعة مصر تواجد كلا من نيجيريا وغينيا والسودان.

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