«إجازة مفتوحة» لأمين عام الاتحاد السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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قال الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم إنه في إجازة مفتوحة منذ الرابع من ديسمبر الحالي، ولا يعرف شيئاً عن الاتحاد، مؤكداً إنه قرأ في وسائل الإعلام أن مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم في اجتماعه الأخير أمن على توصية رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، وقرر إقالتي من المنصب، وحتى هذه اللحظة لم يصلني غير الخطاب الذي منحت له في الرابع من ديسمبر بأني في إجازة مفتوحة واعتبر أبوجبل أن القرار مخالف للنظام الأساسي للاتحاد، وأن الأمين العام تتم إقالته وفق بنود محددة، ومن يوقع على القرار الرئيس الفعلي للاتحاد وليس المكلف، وأضاف إن لجنة الحوكمة بـ«فيفا» على علم بهذا القرار المعيب، مؤكداً أنه لم يتلق أي اتصال من أي عضو بالاتحاد بعد تسلمه قرار الإجازة المفتوحة وينتظر ما يقوله «فيفا»، وقال إن ما حدث هو تصفية حسابات لأنه تسلم خطابات من لجنة الأخلاقيات - التي أوقفت الرئيس المنتخب معتصم جعفر ونائبه أسامة عطا المنان - وهي لجنة منتخبة وظل يتعامل معها باستمرار.

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