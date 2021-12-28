أمم إفريقيا 2022: استدعاء 3 لاعبين جدد لمنتخب المغرب

المصدر: أ ف ب

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استدعى مدرب المنتحب المغربي لكرة القدم وحيد خليلودجيتش ثلاثة لاعبين جدد لإكمال لائحة الـ 28 لاعبا المدعوين لتمثيل "أسود الأطلس" في نهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الاثنين.

ويتعلق الأمر بكل من مدافعي الأهلي المصري بدر بانون والجيش الملكي محمد الشيبي ومهاجم العين الإماراتي سفيان رحيمي، جميعهم كانوا ضمن صفوف المنتخب الرديف الذي خرج من ربع نهائي مسابقة كأس العرب التي أقيمت في قطر هذا الشهر.

وكان المدرب البوسني-الفرنسي لأسود الأطلس أعلن الخميس عن لائحة أولية من 25 لاعبا لخوض النهائيات المرتقبة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، حيث واصل استبعاد لاعب وسط تشلسي الانجليزي حكيم زياش ومدافع اياكس امستردام الهولندي نصير المزراوي، فيما وجه الدعوة للمرة الأولى إلى جناح برشلونة الإسباني عبد الصمد الزلزولي.

وقال خليلودجيتش عن استبعاد زياش خلال مؤتمر صحافي: إن "انسجام المجموعة مسألة هشة وبعض السلوكات السيئة يمكن أن تزعزعها".

وأضاف "هناك أجواء جيدة حاليًا ولن أسمح لأحد بإفساد ذلك".

وشهدت علاقة المدرب بالنجم المغربي توترًا أدى إلى استبعاده عن لائحة المنتخب في الفترة الأخيرة، لأسباب انضباطية على غرار المزراوي المتألق بدوره بشكل لافت مع أياكس أمستردام هذا الموسم.

ويعول "أسود الأطلس"، أبطال القارة السمراء مرة وحيدة العام 1976، خلال النهائيات المرتقبة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، على لاعبين جلهم محترفون في نواد أوروبية في مقدمتهم نجم باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، ومهاجما نادي إشبيلية الاسباني يوسف النصيري ومنير الحدادي.

ضغوطات على الزلزولي

ووجهت الدعوة لأول مرة لمهاجم نادي برشلونة الشاب عبد الصمد الزلزولي الذي تألق في الفترة الأخيرة مع البلاوغرانا وحظي بثقة مدربه الجديد تشافي هرنانديس.

وأشارت تقارير إعلامية إلى ممارسة الاتحاد الإسباني للعبة ضغوطًا على الزلزولي من أجل إقناعه بعدم تمثيل المغرب في أمم إفريقيا وإغرائه نجم برشلونة بتمثيل منتخب "لاروخا" لاحقا.

لكن الزلزولي، ابن مدينة بني ملال، الذي هاجر إلى إسبانيا مع عائلته في سن السابعة، لم يلتفت لإغراءات الاتحاد الإسباني، وحسم قراره بتمثيل منتخب المغرب، وعدّل بياناته عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب: "لاعب برشلونة ومنتخب المغرب".

كما استدعي لاعب وسط أنجيه الفرنسي عز الدين ماهي الى التشكيلة للمرة الاولى.

وقال خليلودجيتش إن "اللاعبين لديهم العزيمة والطموح لإنجاز شيء ما"، مؤكدا أن الهدف هو "تحقيق أفضل نتيجة ممكنة خلال هذه البطولة".

وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة الثالثة الى جانب غانا وجزر القمر والغابون.

وهنا القائمة النهائية:

لحراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، منير المحمدي الكجوي (هتاي سبور التركي)، أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي).

للدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، سفيان العكوش (متز الفرنسي)، آدم مسينا (واتفورد الإنكليزي)، سفيان الكرواني (نيميغين الهولندي)، سامي مايي (فيرنكفاروش المجري)، سفيان شاكلا (فياريال الإسباني)، غانم سايس (ولفرهامبتون الإنكليزي)، نايف أكرد (رين الفرنسي)، بدر بانون (الأهلي المصري)، محمد الشيبي (الجيش الملكي).

للوسط: فيصل فجر (سيفاس سبور التركي)، سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، سليم املاح (ستاندار لياج البلجيكي)، أيمن برقوق (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنكليزي)، عمران لوزا (واتفورد الإنكليزي)، عز الدين أوناهي (أنجيه الفرنسي).

للهجوم: منير الحدادي ويوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، سفيان بوفال (أنجيه)، ريان مايي (فيرينكفاروش)، أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي) عبد الصمد الزلزولي (برشلونة الإسباني)، زكريا أبو خلال (ألكمار الهولندي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي).

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