كيروش يستعد لأمم أفريقيا.. ومعلول يجدد للأهلي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، برنامج الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق من الكاميرون في 9 يناير وتستمر حتى السادس من فبراير المقبلين، وذلك خلال اجتماع عقده كيروش مع جهازه المعاون عبر تطبيق «زووم»، حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء أعياد الميلاد مع عائلته.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب «الفراعنة»، إقامة معسكر مفتوح يومي الخميس والجمعة المقبلين، يحصل بعده اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق في اليوم التالي حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى صفوف الفريق مع بداية المعسكر المغلق، باستثناء الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، نجمي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، حيث ينضمان إلى المعسكر يوم 3 من يناير، بعد أن سمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، للاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا، باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم.

جاء قرار «كاف» بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة بطولة كأس الأمم في منتصف الموسم بأوروبا، حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في المسابقة القارية، لكن الاتحاد الدولي «فيفا» أكّد أن الاتحاد الأفريقي سيقدم بعض التسهيلات للأندية.

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات، نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، على أن يبدأ مشواره في البطولة رسمياً يوم 11 يناير، بلقاء نيجيريا، ثم يلاقي غينيا بيساو يوم 15 من الشهر ذاته، وينتقل بعدها الفريق إلى ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.

في سياق مختلف، أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، كافة الأمور الخاصة بتمديد تعاقد التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر، ليستمر مع الفريق لمدة عامين آخرين بخلاف الموسم الحالي المتبقي في عقده.

ويستعد معلول للسفر إلى بلاده للانضمام إلى منتخب «نسور قرطاج» استعداداً لبطولة أمم أفريقيا، لذا عقد أمير توفيق جلسة مع اللاعب ووكيله، في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتجديد.

وبموجب التعاقد الجديد تم تعديل القيمة المالية للموسم المتبقي في تعاقد معلول وهي الحالية (2021-2022) بحيث يحصل على مليون و250 ألف دولار، ويحصل في الموسم الأول من العقد الجديد (2022-2023) على نفس القيمة على أن يحصل في الموسم الأخير من العقد (2023-2024) على مليون و300 ألف دولار، ونجح أمير توفيق في تخفيض القيمة المالية التي كان يطلبها اللاعب والتي بدأت بمليوني دولار، وتم الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي بجانب مسؤولي شركة الكرة وتم توقيع العقود.

وفضّل معلول البقاء في الأهلي، على الرغم من العروض التي تلقاها من بعض الأندية، على رأسها نادي بيراميدز، الذي قدم اللاعب عرضاً مغرياً لينضم إلى صفوفه مع مطلع الموسم الجديد، لمدة ثلاثة مواسم مُقابل حصوله على 8 ملايين و250 ألف دولار.

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