خالد بخيت: الاتحاد السوداني الجديد خطط لإقالة مدرب المنتخب

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أكد خالد بخيت المدرب العام السابق للمنتخب السوداني لكرة القدم، أن الاتحاد السوداني الجديد خطط لإقالة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي فيلود، وأضاف بخيت في تصريحات خص بها (البيان الرياضي) إن مؤشرات الإقالة ظهرت لهم حينما صدر قرار من نادي الهلال بإبعاد اثنين من لاعبيه عن السفر لمعسكر الفريق في القاهرة وهما عبدالرؤوف وجمعة قلق حتى لا يتم ضمهما للمنتخب المشاركة في البطولة العربية، لأنه لا يعقل إبعاد لاعبين أساسيين من دون أسباب عن معسكر إعدادي للفريق، وحدث ما توقعناه بضمهما للمنتخب الوطني بعد إقالتنا من الجهاز الفني، وقال خالد بخيت: (ما حدث يؤكد وجود ترتيب بين إدارة الهلال والاتحاد الجديد بإبعاد اللاعبين - لإضعاف المنتخب حينها - وبعدها سيعودان إلى المنتخب بعد إقالة الجهاز الفني).

وعدّ المدرب العام السابق للمنتخب السوداني أن تأخر تسلم اللاعبين حافز الصعود لنهائيات العرب كان سبباً في غياب التركيز، ورفض بخيت تحميل الاتحاد مسؤولية التأخير وربطه بأسباب خاصة بوصول المبلغ متأخراً ولم ينزل في حساب الاتحاد إلا والمنتخب يؤدي مباراته الأولى.

وحمل خالد بخيت الاتحاد مسؤولية الفشل في إدارة الوضع للمنتخب، بطلب تأجيل مباراته الثانية أمام مصر بعد إصابة اثنين من اللاعبين بجانب المدير الفني ومسؤول إداري بفيروس كورونا يوم المباراة مؤكداً أن التأجيل كان متاحاً.

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