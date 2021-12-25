بيراميدز يغري علي معلول بـ 8 ملايين دولار لخطفه من الأهلي

المصدر: البيان

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يسعى مسؤولو نادي بيراميدز المصري، إلى الحصول على توقيع اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، تمهيدًا للظفر بخدماته الفنية مع مطلع الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر.

وتواصل نادي بيراميدز، مع الظهير المتألق والحاصل مؤخراً على لقب أفضل ظهير أيسر في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، خلال تواجد اللاعب مع منتخب بلده في قطر، للمشاركة في بطولة كأس العرب، للانضمام لصفوف الفريق السماوي، مع مطلع الموسم الجديد، لمدة ثلاثة مواسم مُقابل حصوله على 8 ملايين و250 ألف دولار، بواقع الحصول على مليونين و500 ألف دولار، في الموسم الأول، ومليونين 750 ألف دولار في الموسم الثاني، وثلاثة ملايين دولار في الموسم الثالث، وفق ما نشرته صحيفة الوطن.

واعتذر على معلول، عن خوض المفاوضات، مؤكدًا لمسؤولي بيراميدز، أنه مستقر على التجديد مع الأهلي، لذا من الصعب خوض أي مفاوضات في الوقت الحالي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أكدت وصول مسؤولي الأهلي، إلى اتفاق نهائي مع علي معلول بشأن التجديد، ويتبقى فقط، توقيع اللاعب على العقود الجديدة من أجل إعلان التجديد معه بصورة رسمية.

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