مصطفى محمد يفجر أزمة بين الزمالك وجالطا سراي

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، خطاباً رسمياً من نادي جالطا سراي التركي، للمطالبة بتفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، والمعار حالياً إلى الفريق التركي، غير أن هذا الطلب ينذر بأزمة بين الزمالك وجالطا سراي بسبب المقابل المادي.

وكانت اللجنة السابقة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة عماد عبد العزيز، قد أعارت مصطفى محمد إلى جالطا سراي، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل مليوني دولار، وتم وضع بند في العقد بقضي بأحقية النادي التركي في شراء اللاعب بصورة نهائية مقابل 4 ملايين دولار.

وعند إعارة اللاعب في يناير الماضي، حددت اللجنة التي تدير النادي الأبيض موعداً أقصاه نهاية ديسمبر الجاري، لإخطاره برغبة جالطا سراي في تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد، على أن يتم سداد المبلغ المستحق في يوليو من العام 2022، وهو ما فعله النادي التركي.

لكن هذا الطلب ينذر بنشوب أزمة بين إدارتي الزمالك وجالطا سراي، خصوصاً مع عودة مرتضى منصور إلى رئاسة النادي، حيث إن هذا الاتفاق تم في عدم وجوده، وقت أن كان يدير النادي لجنة مؤقتة في غياب منصور الذي تم إيقافه ثم عاد مجدداً بحكم محكمة في أكتوبر الماضي.

وكان مرتضى منصور، قد أعلن رفضه التام للقيمة المالية التي تم وضعها في عقد إعارة مصطفى محمد، مؤكداً أن قيمة اللاعب التسويقية تقدر بعشرة ملايين يورو، رافضاً تفعيل بند بيع اللاعب نهائياً، وذلك على الرغم من البند الموجود في التعاقد، وهو ما يدفع نادي جالطا سراي إلى المطالبة بتفعيل هذا البند، وإما أن تحل الأمور بصورة ودية والاتفاق على مقابل مادي مناسب، أو أن يلجأ النادي التركي إلى الطرق القانونية.

إيقاف الدوري

في سياق مختلف، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إيقاف بطولة الدوري الممتاز رسمياً، في الفترة من 27 ديسمبر الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، وذلك لانشغال المنتخب الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، وتضمن قرار إيقاف الدوري، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها 30 الجاري، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى، على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة في موعد لاحق.

فيما تقرر أن ينضم الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، لاعبي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، إلى معسكر منتخب مصر استعداداً لبطولة أمم أفريقيا يوم 3 يناير المقبل، بعد الاتفاق الذي تم بين اتحاد الكرة والناديين، ويصل الثنائي إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، للانضمام إلى معسكر «الفراعنة»، بينما ينضم بقية اللاعبين المحترفين يوم 1 يناير، وهم مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا.

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