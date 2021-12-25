وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال المباراة

المصدر: البيان

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شهد ملعب الشهيد بوعقل بمحافظة وهران الجزائرية ، اليوم (السبت)، بعد وفاة قائد فريق مولودية سعيدة، سفيان لوكار، خلال مواجهة أصحاب الأرض جمعية وهران.

ووفقًا لـ”كووورة” تعرض لوكار لسكتة قلبية فارق على إثرها الحياة، ليتوقف اللقاء بينما خيم الحزن على الملعب.

واستقبل جمعية وهران ضيفه مولودية سعيدة، اليوم، لحساب الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني، مجموعة “وسط – غرب”، قبل أن تتوقف المباراة بسبب الحادثة الأليمة.

وشهدت ملاعب الجزائر عدة وفيات للاعبين في أوقات سابقة، أبرزها قبل 6 أعوام، عندما فارق اللاعب الكاميروني إيبوسي الحياة، في نهاية مواجهة فريقه شبيبة القبائل مع الضيف اتحاد الجزائر.

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