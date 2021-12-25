الأهلي السعودي يكشف عن مدة غياب عمر السومة

المصدر: وكالات

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أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن غياب نجمه السوري عمر السومة، لمدة أسبوعين عن الملاعب، بسبب إصابته بتمدد في العضلة الخلفية.

وقال الأهلي في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة إصابته بتمدد في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة.

وسيغيب عمر السومة بالتالي عن مباراتي الأهلي ضد كل من فريقي الرائد والشباب ضمن الجولتين 14 و15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والمحدد إقامتهما يومي الاثنين والسبت المقبلين، على الترتيب. ".

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