صلاح الزملكاوي فخر العرب تثير جدلاً في مصر

المصدر: البيان

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أثار نادي الزمالك المصري الجدل بإطلاق اسم النجم محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي على إحدى حدائق النادي، خاصة وأن النجم الكبير لم يعلن قط عن انتمائه لأحد قطبي الكرة المصرية الأعلى أو الزمالك، بل بالعكس أكد أنه من محبي نادي الإسماعيلي.

وعلقت إدارة الفريق الأبيض، لافتة تحمل اسم نجم ليفربول، وكتب عليها "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب"، في إشارة إلى انتمائه لنادي الزمالك.

وشهدت الأيام الماضية، وضع عدد من أسماء نجوم الزمالك السابقين على حدائق القلعة البيضاء داخل مقر النادي.

يذكر أن صلاح لم يلعب لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، حيث بدأ مسيرته من المقاولون العرب، ومنه إلى بازل السويسري، ليبدأ رحلته في أوروبا حيث تناقل بين عدة أندية قبل أن يحط رحاله في نادي ليفربول في العام 2017.

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