مصر تعلّق منافسات الدوري إلى ما بعد كأس أمم إفريقيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب إيقاف بطولة الدوري رسمياً اعتباراً من 27 ديسمبر الحالي وحتى 6 فبراير لانشغال المنتخب الأول ببطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وتقام كأس أمم إفريقيا في الفترة الممتدة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون، بعدما أكدت السلطات المحلية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم تثبيت موعدها رغم الشائعات حيال إلغاء أو تأجيل جراء جائحة كورونا.

وتضمن قرار إيقاف الدوري المصري تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقررة في 30 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة، على أن يتم تحديد موعد جديد لها لاحقاً.

وتدرس رابطة الأندية أيضاً، إقامة بطولة كأس الرابطة بمشاركة أندية الدوري دون لاعبيها المحترفين خلال فترة التوقف الدولي في يناير المقبل.

وأعلنت الرابطة انطلاق تلك البطولة للمرة الأولى بمشاركة ملزمة لـ18 فريقاً من الدرجة الأولى، بنظام ثلاث مجموعات من ستة فرق.

وخلال دور المجموعات، يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك في كل مجموعة، ليتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بينما يتأهل صاحب أفضل مركز ثاني للمقعد الرابع.

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