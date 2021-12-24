تشكيلة نارية للمنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

علن مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، اليوم الجمعة، تشكيلة "محاربي الصحراء" التي ستخوض منافسات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين.

وشهدت التشكيلة المؤلفة من 28 لاعباً، عودة لاعبي الريان والغرافة القطريين ياسين إبراهيمي ومهدي تاهرات، واللذين ساهما بظفر الجزائر بكأس العرب لكرة القدم في الدوحة في 18 ديسمبر الحالي.

وسيلعب إبراهيمي، أفضل لاعب بكأس العرب، والذي غالباً ما كان احتياطياً، إلى جانب خط هجوم قوي ضم لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز ومهاجم السد القطري بغداد بونجاح ويوسف بلايلي، الذي فسخ عقد "بالتراضي" مع قطر القطري مؤخراً من دون إعلان وجهته، بالإضافة إلى إسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي.

واستبعد بلماضي عن التشكيلة وسط ميدان نيس الفرنسي هشام بوداوي، رغم مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ومونديال قطر 2022.

ومن بين اللاعبين الثمانية والعشرين، 15 لاعباً من بين المتوجين بالنسخة الماضية في مصر 2019، بينما يشارك 13 لاعباً للمرة الأولى في نهائيات المنافسة القارية. ولم تضم القائمة أي لاعب من الدوري المحلي.

وينتقل المنتخب الجزائري الاثنين إلى الدوحة في إطار الاستعدادات، حيث سيخوض مباراتين وديتين، أمام غامبيا في الأول من يناير، وضد غانا في الخامس الشهر نفسه، قبل الانتقال إلى الكاميرون مباشرة، وفق ما أعلن الاتحاد الجزائري.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة إلى جانب ساحل العاج، غينيا الاستوائية، وسيراليون.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الـ28:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، ألكسندر أوكيدجا (متز الفرنسي)، مصطفى زغبة (ضمك السعودي).

الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري (قطر القطري)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، رضا حلايمية (بيرتشوت فيلريك البلجيكي)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي)، مهدي تاهرات، محمد أمين توقاي (الترجي التونسي)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي التونسي)، إلياس شتي (الترجي التونسي).

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، آدم زرقان (شارلوروي البلجيكي)، رامز زروقي (توينتي الهولندي)، سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي)، حارس بلقبلة (بريست الفرنسي)، سفيان بن دبكة (الفتح السعودي).

الهجوم: فريد بولاية (متز الفرنسي)، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، رياض محرز، يوسف بلايلي (لاعب حر)، سعيد بن رحمة وست هام الإنكليزي)، آدم وناس (نابولي الإيطالي)، محمد الأمين عمورة (لوغانو السويسري)، ياسين إبراهيمي.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز