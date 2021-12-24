توجه لتأجيل دورة الألعاب الخليجية والقرار النهائي الأحد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تدرس اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية الخليجية الثالثة المقررة في الكويت بين 9 و19 يناير المقبل، تأجيل الدورة إلى موعد لاحق لأسباب صحية، وسيتم الإعلان عن القرار النهائي يوم الأحد المقبل.

وقالت اللجنة في كتاب لها، إنه نظرا للأوضاع الصحية التي طرأت مع ظهور المتحور الجديد، وإلى ما نصحت به الصحة العالمية بتأجيل جميع الأنشطة التي يصحبها تجمعات وإلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية خاصة في دول الخليج، فإنه سيتم مناقشة وتقييم وضع إقامة الدورة بموعدها المحدد أو بموعد آخر يحدد لاحقاً.

وكانت الدورة قد أجلت إلى يناير المقبل، بسبب فيروس كورونا، بعد أن كان مقرراً أن تستضيفها الكويت في مارس الماضي.

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