مفاجأة كبيرة بشأن غياب معلول عن مباراة مصر في كأس العرب

المصدر: البيان

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كشف الصحفي التونسي حلمي الجبلاوي عن بعض كواليس الأيام الأخيرة لمنتخب تونس في كأس العرب، خاصة فيما يتعلق باختيار تشكيل مباراة نصف النهائي ضد مصر.

وقال الجبلاوي في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم التونسية الخميس: "أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما أقول، لدي ما يفيد بشكل قاطع بأن علي معلول رفض اللعب ضد منتخب مصر حتى لا تتأثر شعبيته الكبيرة هناك".

وتابع: "معلول طلب من الجهاز الفني ألا يشارك أمام مصر رغم أنه كان جاهزا للعب تماما".

وأضاف الجبلاوي: "كنت أول من أعلن عن انتهاء مشوار ياسين الشيخاوي في كأس العرب بعد إصابته في اللقاء الأول رغم تكتم الاتحاد التونسي، كما كنت أول من أعلن عن إصابة معلول وشفائه".

وأردف: "كثير من الصحفيين التونسيين يعلمون خبر رفض معلول خوض مباراة مصر لكنهم لا يريدون الإفصاح عن ذلك".

يذكر أن علي معلول اختير ضمن التشكيلة الأساسية لعام 2021 في أفريقيا، من جانب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وأسهم معلول في تتويج الأهلي المصري بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي.

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