محمد صلاح يهاجم مدرب المنتخب المصري لهذا السبب؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هاجم محمد صلاح، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق بلدية المحلة، اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، للقائمة المبدئية للمنتخب المصري التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون في شهر يناير المقبل.

وضمت القائمة 40 لاعبًا في القائمة والتي شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها استبعاد طارق حامد، لاعب خط وسط الزمالك، وحسين الشحات، لاعب وسط الأهلي، وشادي حسين، مهاجم سيراميكا كليوباترا والعديد من اللاعبين الآخرين.

وتابع «صلاح» في لايف مع صحيفة «الوطن سبورت»: «نحن كمصريين من منح كيروش الفرصة ليفعل هذا»، مشيرًا إلى أن علينا التحمل حتى نهاية المشوار، موضحًا أن البداية كان باستبعاد محمد مجدي قفشة ومحمد شريف وصمت الجميع، حيث اتضح أنه سيفعل هذا الأمر مجددا.

وكشف نجم الزمالك السابق عن أن المعاونين لكيروش يجب أن يقولوا له إن المصريين يفهمون كرة القدم، ولا يستطيع أحد خداعهم، مضيفًا أن خياراته كلها عكس إرادة الشعب المصري.

وأوضح مدرب بلدية المحلة أنه علم أن مدرب المنتخب المصري كان حارسًا للمرمى، إذ تختلف طريقة التفكير بين المدرب اللاعب ومدرب حراس المرمى، موضحًا أنه يجب أن يشرح أسباب استبعاد اللاعبين.

وأضاف أن كيروش ترك لاعبين مثل شادي حسين وفريد شوقي وعمرو موسى وغيرهم دون أسباب، موضحًا أنه هناك استعجالا في إعلان القائمة ضاربًا المثال بمحمد عواد حارس الزمالك الذي قتل طموحه في الانضمام للمنتخب، مشيرًا إلى أن القائمة النهائية ستشهد مفاجآت جديدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز