قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

المصدر: البيان

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قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، تأجيل حسم القائمة النهائية للمنتخب المشاركة فى الأمم الإفريقية حتى أواخر شهر ديسمبر الجاري .

وجاء قرار كيروش بتأجيل إعلان القائمة النهائية للمنتخب حتى أواخر شهر ديسمبر الجاري ، حتى الانتهاء من مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها في 30 ديسمبر بجانب انتهاء جميع مباريات الجولة الثامنة من الدورى الممتاز .

ومن المقرر أن يستبعد كيروش 12 لاعبا من القائمة المبدئية التي أعلن عنها قبل عدة أيام لخوض منافسات البطولة الأكبر داخل القارة السمراء .

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية 40 لاعبا وهم:

محمد الشناوي ومحمد فوزي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازي وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحي ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد النني وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدي ورمضان صبحي وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هاني وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحي ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.

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