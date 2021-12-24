الأهلي المصري يكشف طبيعة إصابة عمرو السولية ومدة غيابه

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد النادي الأهلي المصري أن عمرو السولية لاعب الفريق بحاجة إلى فترة علاج لن تقل عن 3 أسابيع، وأشار الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الفحوصات الطبية أثبتت تعرض السولية لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة.



‏ وقال طبيب الأهلي، إن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.

وتعرض عمرو السولية لإصابة قبل بداية مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، وذلك أثناء الإحماء، حيث سقط على أرضية الملعب.

وبعد سقوطه متألما على أرض الملعب، دخل الجهاز الطبي لمعاينة اللاعب، قبل إخراجه من الملعب وهو يعرج، ليتم استبداله اضطراريا بزميله ياسر إبراهيم في التشكيلة الرسمية.

وتوج الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الافريقي لكرة القدم بعد فوزه 6-5 في ركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في قطر الأربعاء الماضي.

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