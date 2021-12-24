مؤمن زكريا يطلب دعاء محبيه بعد تداول شائعة وفاته

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رد النجم السابق لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، مؤمن زكريا، على شائعة وفاته التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بنشر صورة له عبر حسابه في "فيسبوك".

وظهر زكريا في الصورة وهو يقوم ببعض التمارين والتدريبات في صالة رياضية، وأرفق الصورة برمز للتعبير عن حاجته لدعوات محبيه لتجاوز المحنة المرضية التي يعاني منها.

ويعاني زكريا البالغ عمره 33 عاما، من مرض ضمور العضلات الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم.

وبدأت قصة معاناة زكريا من المرض، أثناء تجربة إعارته من الأهلي إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة، وابتعد زكريا منذ ذلك الحين عن الملاعب للعلاج.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه، حتى في النطق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز