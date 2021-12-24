الكاردينال وإدريس يترشحان لرئاسة الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم- حسن فاروق)

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فاجأ اثنان من رؤساء الهلال السوداني السابقين، الوسط الرياضي، بظهورهما مرشحين في انتخابات النادي، وهما أشرف سيد أحمد الكاردينال، وصلاح أحمد إدريس..

وأعلن أشرف سيد أحمد الكاردينال، الرئيس السابق للنادي، ترشحه للانتخابات، التي ستعقد في الفترة المقبلة، بعد اكتمال ترتيباتها.

كما جدد صلاح أحمد إدريس رئيس النادي الأسبق، عضويته، تمهيداً لاتخاذ الخطوة ذاتها، ليرتفع عدد المرشحين حتى الآن إلى أربعة، بجانب رئيس لجنة التطبيع الحالي، هشام السوباط، والمرشح السابق صابر شريف الخندقاوي.

من ناحية أخرى، أبدى البرتغالي جواو موتا، المدير الفني للهلال السوداني، ارتياحه لنتائج معسكر الفريق بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال الأسبوعين الماضيين، استعداداً للموسم الجديد.

وقال جواو موتا، في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي الهلال، إن أهداف فريقه من معسكر القاهرة، يأتي على رأسها وضع الثقة في اللاعبين، للظهور بصورة مثالية في الاستحقاقات المقبلة.

وأتم المدير الفني للهلال السوداني، متحدثاً عن ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين، مشدداً على أن الهلال يملك فريقاً قوياً، بفضل كفاءة ونوعية اللاعبين الموجودين في قائمته.

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