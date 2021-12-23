لماذا انفعل علي معلول على أحد الصحفيين بعد السوبر الإفريقي؟ (فيديو)

المصدر: وكالات

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انفعل نجم نادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول، في وجه أحد الصحفيين الذي طرح عليه سؤالا "مستفزا" عقب تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي، أمس الأربعاء.

واستفسر صحفي تونسي من معلول عقب فوز الأهلي على الرجاء بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل الإيجابي 1-1، عن سبب عدم تقديمه مردودا ممتازا مع منتخب تونس كما يفعل في الأهلي، فأثار السؤال غضب معلول، ورد: "أنت تقيم بمفردك، وهذه رؤيتك الخاصة".

وأضاف مخاطبا الصحفي: "هذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها الأمر نفسه".

وغادر معلول المنطقة الإعلامية المختلطة دون الإجابة عن بقية الأسئلة، في رد فعل منه على هذا السؤال.

وكان معلول، خاض مباراة الأهلي والرجاء كاملة، وهز الشباك ببراعة من ركلة ترجيح، ليساهم في انتصار "المارد الأحمر" وتتويجه بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

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