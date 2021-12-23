كشف تفاصيل إصابة لاعب الاهلي المصري عمرو السولية

المصدر: البيان

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كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن عمرو السولية، لاعب الفريق، ‏اشتكى من آلام في السمانة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

وقال الجهاز الطبي إن السولية سوف يجري أشعة بعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، ‏للتعرف على حجم الإصابة، وتحديد فرص مشاركته في التدريبات خلال الفترة المقبلة بعد ‏خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.‏



واشتكى السولية من آلام في السمانة قبل انطلاق مباراة الرجاء، وشارك ياسر إبراهيم بديلًا له ‏في تشكيل الفريق.‏



وفى سياق متصل يستقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، التي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.



ويصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الخامسة فجر الخميس، على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل بطل السوبر الأفريقي من الدوحة إلى أرض الوطن.



ومن المقرر أن يتم استقبال بعثة الأهلي داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي الأربعاء على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

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