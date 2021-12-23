وفاة مشجع للرجاء بعد هدف التعادل للأهلي في السوبر الإفريقي.. فيديو

المصدر: البيان

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أعلنت وسائل إعلام وصفحات إخبارية مغربية عن وفاة أحد مشجعي نادي الرجاء البيضاوي لحظة تسجيل الأهلي المصري هدف التعادل في مباراة السوبر الإفريقي، أمس الأربعاء.

وبحسب شهود عيان تعرض الشاب المغربي (35 سنة) لأزمة قلبية مفاجئة لحظة تسجيل الأهلي هدف التعادل في شباك الرجاء بواسطة طاهر محمد طاهر مع نهاية مباراة السوبر الأفريقي.

وبمجرد تسجيل الأهلي لهدف التعادل أصيب المشجع بهبوط، وطلب نقله إلى منزله، ليتوفى بعد نقله إلى المستشفى.

واستضافت الدوحة مباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي 2021 بين النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والرجاء البيضاوي حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الأهلي اللقب الثامن على حساب الرجاء بعد اللجوء لضربات الحظ الترجيحية، والتي انتهت 6/5 لصالح الأهلي.

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