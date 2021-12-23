سبب وفاة الحارس المرمى المصري أحمد أمين

المصدر: البيان

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توفى أحمد أمين حارس نادي الرباط والأنوار المصري إثر تعرضه لإغماء مفاجئ عقب مران فريقه.

وكشف أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق الرباط والأنوار البورسعيدي، تفاصيل وسبب وفاة الحارس الشاب أحمد أمين.

وقال إن أحمد انتهى من الحصة التدريبية وذهب إلى غرفة الملابس وفجأة تعرض لحالة إغماء، موضحا أن طبيب الفريق حاول إسعافه ولكن لم ينجح ، الأمر الذى اضطرهم إلى طلب سيارة الإسعاف.

وتابع المدير الفني لفريق الرباط والأنوار "وصلنا لأقرب مستشفى وحاول الأطباء إسعافه ولكن قضاء الله نفذ ليعلنوا وفاة الحارس الشاب بالسكتة القلبية"، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وينافس فريق الرباط والأنوار بالمجموعة السابعة بالقسم الثالث ويعد من أندية بورسعيد التي صعدت عدة مواسم لدوري القسم الثاني إلا أنه هبط للقسم الثالث من فترة وابتعد عن المنافسة على الصعود بسبب الأزمات المالية.

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