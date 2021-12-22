واقعة غريبة.. ماذا حدث لنجم الأهلي السولية قبل ثوان من انطلاق كأس السوبر؟

المصدر: البيان

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تعرض لاعب وسط نادي الأهلي المصري عمرو السولية لإصابة قبل بداية مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، وذلك أثناء الإحماء.

وسقط السولية على أرض الملعب، وبينما كان لاعبو الأهلي يتخذون مراكزهم على أرض الملعب، استعدادا لصفارة البداية، في مشهد غريب لم تعهده جماهير كرة القدم.

وبعد سقوطه متألما على أرض الملعب، دخل الجهاز الطبي لمعاينة اللاعب، قبل إخراجه من الملعب وهو يعرج، ليتم استبداله اضطراريا بزميله ياسر إبراهيم في التشكيلة الرسمية.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب إصابة السولية، أو كيف أنه لم يشعر بالإصابة أثناء التدريبات وعمليات الإحماء.

توج الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الافريقي لكرة القدم بعد فوزه 6-5 في ركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في قطر اليوم الأربعاء.

وتقدم حميد أحداد للرجاء في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة عرضية من عبد الإله مدكور لم يحسن المدافع ياسر إبراهيم التعامل معها ليسددها أحداد بسهولة في مرمى الحارس محمد الشناوي.

ونجح البديل طاهر محمد طاهر في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل الاخر محمد شريف وضربة رأس من محمد مجدي (قفشة) تصدى لها الحارس لترتد إلى بيرسي تاو الذي مرر إلى طاهر ليضع الأخير الكرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء

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