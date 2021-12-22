السوري طلال الحلواني بطل «أبو خليل للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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توج اللاعب المخضرم السوري طلال الحلواني بلقب بطولة علي سعيد أبو خليل الدولية للشطرنج، بنسختها الأولى التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر بمشاركة 106 لاعبين من 10 دول.

وحصل حلواني على المركز الأول بعد فوزه في الجولة التاسعة والأخيرة على الفلبيني فيليكس ويني ليتصدر الترتيب بـ8 نقاط، وجاء بالمركز الثاني لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة خليفة عيسى البلوشي برصيد 7.5 نقاط، أما المركز الثالث فذهب للاعب الفلبيني نولي ديليرو، وحصل مواطنه فيليكس ويني على المركز الرابع، وجاء بالمركز الخامس لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج راجي صايل، فيما حصل على المركز السادس الدولي الهندي كيران لاكشمان.

حضر حفل تتويج الفائزين عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

خصصت اللجنة المنظمة جوائز خاصة لأبطال الفئات المختلفة، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب تحت 14 سنة لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة حمد عيسى البلوشي، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 16 سنة الهندي أبهير كوالراماني، وحققت الهندية ناير ديبيكا جائزة أفضل لاعبة في البطولة، وسعود جابر الزرعوني على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

من جانبه قال عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج: إن تنظيم النادي لهذه البطولة يأتي تخليداً لذكرى أحد مؤسسي النادي ولعبة الشطرنج في الدولة، ومسمى البطولة يحمل الكثير من المعاني الإنسانية لدى المشاركين.

البطولة أقيمت حسب النظام السويسري من تسع جولات للاعبين فوق 12 سنة طبقاً للشروط الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وأشرف عليها الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وقام بتحكيمها عدد من الحكام المواطنين والمقيمين برئاسة الحكم الدولي أديب زهراوي.

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