«سكيك» يتقدم للمركز الثاني بعربية الجولف

المصدر: القاهرة - فائز بجبوج

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هنأ الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي السابق، ياسر بن عثمان الرميان رئيس الاتحاد السعودي، والرئيس الجديد للاتحاد العربي للجولف، وذلك قبيل مغادرته مصر، ووجه جميع الأخوة رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الجولف العربي بتقديم كل الدعم والمساندة له مثلما كان يحظى به من ود ومساندة من الجميع وأكثر.

استعاد المنتخب السعودي للجولف، صدارة البطولة العربية الـ 40 لرجال الجولف التي تقام منافساتها بملعب دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر المصرية، بمشاركة 46 لاعباً يمثلون النخبة في وطننا العربي.

وشهد اليوم الثالث قبل الأخير للبطولة التي يستضيفها الاتحاد المصري للجولف تحت إشراف الاتحاد العربي، تقدم اللاعب الإماراتي أحمد أكرم سكيك للمركز الثاني بمجموع 220 نقطة مطارداً السعودي فيصل سلهب المتصدر بمجموع 214 نقطة، واحتل القطري صالح علي الكعبي المركز الثالث 220 نقطة والمركز الرابع للمصري دين نعيم 223 نقطة والتونسي بهاء بولكمان بمجموع 335 نقطة، وجاء الإماراتي خالد يوسف المركز 14 وزميله عبيد الحلو بمجموع 259 نقطة، وزميلهم عبد الله القبيسي بمجموع 260 نقطة.

صراع المنتخبات

واشتدت وتيرة المنافسة على مستوى المنتخبات في ظل تقارب المستويات، حيث استعاد المنتخب السعودي الصدارة التي حققها في اليوم الأول للبطولة بمجموع 675 نقطة، وحل ثانياً المنتخب التونسي بمجموع 677 نقطة، والثالث المنتخب المصري بمجموع 685 نقطة، والقطري رابعاً 691 نقطة، ثم الإمارات خامساً لليوم الثاني 705 نقطة.

الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجولف اجتماعها السنوي بفندق حياة ريجنسي بالقاهرة، وترأس الاجتماع عبد العزيز الملا النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، وبحضور عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي 16 دولة عربية مثلت النصاب الكامل.

وقد استعرض الزرعوني جدول أعمال الجمعية العمومية، وتمت الموافقة على المحضر السابق واعتماد موازنة الاتحاد لغاية نوفمبر 2021، ونقل الزرعوني للحضور مسيرة الاتحاد خلال الدورة التي انتهت أول من أمس وما شهدته من انتشار للعبة والتطور الذي شهده اللاعبون إلى جانب إقامة البطولات والدورات الفنية والتحكيمية على مستوى كوادر اللعبة التي جاءت حافلة وانعكست جميعها بالإيجاب والإعجاب.

واطلع المجتمعون على أجندة البطولات خلال السنتين المقبلتين، على مستوى الرجال والفتيات ولجميع المراحل السنية، بالإضافة لبطولة (الرايدر) المقبلة.

وقد تم انتخاب نائبي رئيس الاتحاد الجديد، حيث منحت الجمعية العمومية تجديد الثقة بكل من مصطفى الزين النائب الأول لرئيس الاتحاد، والكويتي عبد العزيز الملا النائب الثاني.

كما انتخب 4 أشخاص من أصل 8 مرشحين لعضوية المكتب التنفيذي، حيث فاز بالمرحلة الأولى اللبناني كريم سلام والتونسي حاتم قيقة 11 صوتاً لكل منهما، ونال المصري تيمور أبو الخير 10 أصوات وحصل كل من العماني منذر البرواني والقطري فهد النعيمي على 8 أصوات واحتكما لجولة جديدة من الانتخابات وتعادلا للمرة الثانية بـ 8 أصوات، وقرر المجتمعون إجراء القرعة بينهما التي انحازت للمهندس منذر البرواني.

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