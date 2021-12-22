أمانة الاتحاد السوداني ترفض استلام خطابات الأخلاقيات لجعفر وعطا المنان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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رفض الأمين العام لاتحاد الكرة غادة المبارك استلام خطابات من لجنة الأخلاقيات بالاتحاد السوداني معنون إلى الدكتور معتصم جعفر وأسامه عطا المنان، وأخبرت الأمين العام اللجنة إنها لا تعلم شئياً عن الثنائي معتصم وأسامه وأنهما متوقفان عن ممارسة نشاطهما التنفيذي باتحاد الكرة بسبب قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وكان الثنائي جعفر وعطا المنان قد استبعدا من الترشح للانتخابات بسبب اتهامهما بمخالفات مالية عن فترة عملهما سابقاً في اتحاد كرة القدم، قبل أن يتوجها إلى «كاس» التي سمحت لهما بخوض الانتخابات قبل 48 ساعة من إجرائها، مع تأكيدها على تعليق نتائجهما، لحين الفصل في استئنافهما. وفاز جعفر وعطا المنان بمنصبي رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم والنائب الأول، على الترتيب، في الانتخابات التي جرت يوم 13 نوفمبر، إلا أن نتيجة فوزهما بقيت معلّقة حتى الآن.

من ناحية أخرى كشف نادي الهلال السوداني، عن إنذار قانوني معمم لكل الجهات التجارية والأشخاص، يمنعهم من استخدام شعاره سواء أكان صورة أم رمزاً أم كتابة، مؤكداً القيام بكل الإجراءات القانونية ضد من يخالف ما ورد في ذلك الإنذار.

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