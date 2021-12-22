عربية السلة تواصل تحضيراتها لنسخة «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل اللجنة المنظمة للبطولة العربية لمنتخبات كرة السلة «رجال»، والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها دبي خلال الفترة من 9 إلى 16 فبراير المقبل، بمشاركة منتخبات 9 دول، هي: الإمارات الدولة المضيفة ومصر والسعودية والبحرين والأردن وسوريا وتونس والجزائر واليمن، تواصل تحضيراتها من أجل تقديم نسخة استثنائية تأتي تزامناً مع إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهو الأمر الذي سيضمن لها التميز والإبداع، وكان من المقرر انطلاقة البطولة في الأسبوع الأخير من يناير قبل أن يتخذ قرار التأجيل مراعاة لظروف مشاركة المنتخبات الخليجية في دورة ألعاب دول مجلس التعاون المزمع إقامتها في الكويت في النصف الأول من يناير.

تسويق

من جانبها، أكدت سماح أبو عوف المدير العام لشركة بيرفكت لاند للفعاليات، والتي تتولى تسويق الحدث، أن النسخة المقبلة ستكون باكورة بطولات العام الجديد 2022 ومسك ختام للمنافسات العربية لعام 2021 بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في بطولتي الأندية للسيدات والرجال في الأردن والإسكندرية، وأضافت: إقامة البطولة خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، ستكون أكبر داعم لما يحظى به الحدث العالمي من تغطية إعلامية وأصداء إيجابية من كل دول العالم، وهو الأمر الذي يثبت أن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على مواجهة كل التحديات، كما أن حرص الاتحاد العربي لكرة السلة على إقامة البطولة في دبي ما هو إلا دليل جديد لحرصه على تنفيذ برامجه من مسابقات على الرغم من الأجواء المحيطة، والتي ما زالت تعاني من تبعات الجائحة.

مشاركة

وأوضحت المدير العام لشركة بيرفكت لاند للفعاليات، أن اللجنة المنظمة للبطولة أقامت ورشة عمل من كل اللجان المشاركة بحضور منير حبيب المدير الفني لكرة السلة باتحاد الإمارات وعوض سامي مدير العلاقات العامة بالاتحاد العربي لكرة السلة، وذلك من أجل وضع الخطوط العريضة قبل انطلاقة البطولة والتي ستشهد مشاركة منتخبات قوية تحظى بجماهيرية كبيرة، وهو الأمر الذي دعا إلى مناقشة هذا الأمر خلال الورشة، من أجل ضمان الحضور الجماهيري وفق البروتوكول الصحي والإجراءات الطبية المعتمدة من الجهات المسؤولة، وختمت تصريحاتها متمنية نجاح البطولة، لا سيما وأن دبي اعتادت دوماً تنظيم الفعاليات الكبرى باحترافية يشهد لها الجميع.

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