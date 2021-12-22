في مشهد مأساوي.. وفاة لاعب كرة قدم عربي أثناء الإحماء

المصدر: البيان

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ذكرت وكالة الأنباء العمانية، الأربعاء، أن لاعب نادي مسقط، مخلد الرقادي، توفي متأثر بسقوطه قبيل انطلاق مباراة في الدوري المحلي.

وذكرت في تغريدة عبر "تويتر" أن الرقادي توفي المستشفى الذي نقل إليه إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق، وفقا لسكاي نيوز.

وكانت المباراة ضمن الجولة السادسة من دوري "عمانتل" المحلي لكرة القدم.

ومخلد الرقادي عماني الجنسية توفي عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء.

وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.

فيديو| وفاة لاعب نادي مسقط #مخلد_الرقادي أثناء الإحماء قبل إنطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق بالدوري العماني pic.twitter.com/M2thnohhyL — Videoq8 (@Video_kwt) December 22, 2021

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